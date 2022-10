Actis renforce sa gamme Hybris avec un lambda 31

Actis a présenté à l’occasion du salon Batimat les nouveaux modèles de sa gamme Hybris, qui bénéficient d’un lambda 31. Pour obtenir ce résultat, le fabricant a amélioré les deux éléments qui forment la structure en nid d’abeilles de l’isolant : la métallisation des films réflecteurs a été optimisée et une nouvelle mousse de polyéthylène recyclé a été développée.

Hybris ∆ 31, comme les autres modèles Hybris, fait office de double pare-vapeur et évite la pose d’une membrane additionnelle. Destiné à l’isolation intérieure, sur murs et rampants de toiture, il assure l’isolation thermique été comme hiver, l’isolation phonique et l’étanchéité à l’air, tout en respectant la qualité de l’air intérieur (sans COV). Permettant d’atteindre une très haute performance énergétique, conforme aux exigences de la RE2020, il est recyclable à 100 %, certifié Cradle to Cradle et affiche un excellent bilan carbone (FDES).