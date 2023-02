Actis recentre son organisation commerciale autour des métiers

Actis a décidé de faire évoluer son organisation commerciale. Le fabricant d’isolants alvéolaires réflecteurs l'a restructuré autour de trois pôles : isolation thermique par l’intérieur (ITI), isolation thermique par l’extérieur (ITE), et distribution. L’objectif : coller aux évolutions et aux attentes du marché comme l’explique Thomas Thierry, directeur des marchés ITI, dans un communiqué. « Cette nouvelle organisation a pour but de se recentrer sur les métiers de nos clients. Ces équipes dédiées vont nous permettre d’avoir une relation durable avec eux grâce à la proximité et au service que nous leur offrons, en plus de la qualité de nos produits ».

Des cibles différentes

Dans le détail, le pôle ITI, dirigé par Thomas Thierry, doit soutenir la croissance forte de ce segment de marché récent pour le fabricant, tant en neuf (maisons individuelles, petit tertiaire) qu’en rénovation avec sa gamme Hybris adaptée à l’isolation des murs, cloisons séparatives et toitures plates. Il cible donc les plaquistes et les Cmistes. Le pôle ITE, dirigé par dirigé par Guillaume Thierry, a « pour mission de pérenniser et conquérir de nouveaux clients (négoces, artisans couvreurs, charpentiers et bardeurs), en neuf et rénovation, avec ses solutions d’isolants souples Triso-Toiture, Boost’R Hybrid, Triso-Super 12 et Triso-Laine ». Il s’adressera davantage aux couvreurs, charpentiers, bardeurs, et entreprises générales du bâtiment.

Roadshow dans le négoce

Quant au pôle distribution, mené à Patrice David, il s’occupera des référencements en négoces spécialisés et généralistes ainsi que du suivi des grands comptes. « Il accompagnera les pôles ITE / ITI dans les mises en avant des produits et des opérations commerciales. » Ainsi, Il va prochainement mettre en place un roadshow pour former les plaquistes et les couvreurs dans les négoces spécialisés. « Dès le second semestre, il se poursuivra chez les négoces généralistes chez qui nous voulons augmenter notre présence », explique Patrice David.