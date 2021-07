Réforme d'Action Logement : trois changements à appliquer « sans délai »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Groupe Action Logement Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Logement social Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le gouvernement demande aux syndicats du groupe de mettre en œuvre, « sans délai », trois « évolutions » portant sur sa déontologie et sa gouvernance.

« Plus d’efficacité et une gouvernance modernisée vont conforter Action logement dans son rôle au service de l’accès au logement social et abordable », se félicite Emmanuelle Wargon, à l’issue d’une réunion ce lundi 19 juillet avec les partenaires sociaux du groupe.

La ministre déléguée au Logement leur a demandé de mettre en œuvre, « sans délai », trois « évolutions », annonce son service de presse par communiqué.



La première : « Le renforcement de la structuration du groupe et de sa fluidité fonctionnelle, pour une meilleure efficacité ». La deuxième : « Une plus grande ouverture avec l’installation du comité des partenaires et la présidence du comité de déontologie confiée à une personnalité extérieure. La troisième : « L’amélioration de la gouvernance avec notamment l’instauration du comité d’orientation politique du groupe. » Objectif : permettre aux syndicats d’échanger sur les orientations stratégiques de l’organisme paritaire, « sans empiéter sur les prérogatives des différents conseils d’administration ».



Au nom de cette « relation de confiance renouvelée », l’Etat et Action Logement vont continuer de plancher « sur le modèle économique du groupe et l’emploi de ses ressources », jusqu’à la conclusion de la future convention 2023-2027.