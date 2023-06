Action Logement : les comptes 2022 validés, le président réélu

Les partenaires sociaux d'Action Logement ont approuvé les comptes financiers du groupe paritaire pour l'exercice 2022. "Le bilan du groupe traduit les investissements entrepris et sa solidité en dépit d’un contexte contraint, explique Action Logement le 29 juin.

"Cette mobilisation exceptionnelle s’appuie sur les ressources de la collecte (de la Participation de l'employeur à l'effort de construction ou PEEC, NDLR) : 1,73 Md€ (en hausse de 4,6 % par rapport à 2021) et 1,1 Md€ de retours sur prêts complétés de 2 Mds€ d’émissions obligataires, soit un total de 4,86 Mds€", lit-on dans le communiqué.

Bruno Arcadipane reconduit

Le Conseil d’Administration en a également profité pour réélire le président Bruno Arcadipane et le vice-président Philippe Lengrand et pris acte de la désignation des nouveaux administrateurs. Côté employeurs, citons Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), et de Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim).

L’ex 1%-Logement s’est récemment engagé à investir 14,4 Mds€ entre 2023 et 2027 dans le logement, dans le cadre de la convention quinquennale enfin signée avec le gouvernement. Au 31 décembre, son parc locatif était constitué de 1 090 304 logements, pour 70 Mds€ de valeur nette comptable.