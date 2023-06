Action Logement investira 14,4 Mds€ d’ici 2027 dans le logement

Que ce fut long. La signature de la convention quinquennale d’Action Logement qui court sur la période 2023-2027 avec le gouvernement a fini par arriver... avec six mois de retard, puisqu’il était attendu au plus tard à la fin de l’année 2022.

Dans ce cadre, l’ex 1%-Logement s’engage à investir 14,4 mds€ d’ici 2027 dans le logement, annonce le groupe le 16 juin. C’est un peu moins que pendant la précédente convention, où 15,2 Mds€ avaient été débloqués. Ces financements avaient été complétés par le Plan d’investissement volontaire d’Action Logement de 9 Mds€, tourné vers la rénovation énergétique ou encore l’adaptation au vieillissement.

Les 14,4 mds€ seront ventilés comme suit :

3,9Mds€ pour la production de logements, 800M€ pour l’amélioration de l’habitat dans les Outre-mer, 700M€ pour l’association Foncière Logement et 100M€ pour l’innovation et l’ingénierie territoriale, soit un total de 5,5Mds€ fléchés vers les bailleurs sociaux et intermédiaires.

3,8Mds€ pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) dont 2,2Mds€ sous forme de subventions, 1Md€ dans le programme Action Cœur de Ville, 450M€ pour le Fonds national d’aides à la pierre (Fnap) et 45M€ pour financer l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), soit un total de 5,3Mds€ pour le soutien aux politiques publiques de logement ;

2Mds€ pour l’octroi de prêts accession et prêts travaux, 850M€ dédiés aux aides à la mobilité, 520M€ pour la garantie locative Visale et 300M€ pour les aides aux salariés en difficulté, soit un total de 3,7Mds dédiés aux prêts, aides et services aux personnes physiques.