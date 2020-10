Action logement baisse le taux d’intérêt du prêt accession à 0,5%

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Groupe Action Logement Supprimer HLM Supprimer dpe Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

Depuis septembre 2020, Action Logement baisse le taux d’intérêt du prêt accession de 1 % à 0,5 % et augmente le montant possible d’emprunt.

Les Partenaires sociaux d’Action Logement ont décidé de reconfigurer le prêt permettant de financer l’acquisition d’un logement social ou du parc privé, la construction ou l’agrandissement d’un logement.

Le taux d’intérêt de celui-ci est donc divisé par deux, passant de 1% à 0,5% et peut dorénavant s’étendre sur une durée de 25 ans.

Cette offre se veut également plus lisible, avec un montant maximal unique sur tout le territoire fixé à 40 000 euros pour les opérations d’achat ou de construction et 20 000 euros pour les opérations d’agrandissement.

Ce prêt concerne un grand nombre d’opérations : l’acquisition d’un logement neuf ou ancien à titre de résidence principale, avec ou sans travaux, l’accession sociale à la propriété (dont l’acquisition d’un logement HLM), l’accession en bail réel solidaire, la construction ou l’agrandissement de son logement.

Il couvre également les honoraires techniques et est accordé pour des biens qui respectent des conditions de performance énergétique : le Diagnostic de Performance Energétique dans l’existant doit être classé entre A et E, et les travaux prévus doivent permettre d’atteindre au moins l’étiquette E.