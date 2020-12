Action coeur de ville récompense 7 premiers "territoires pilotes de sobriété foncière"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Action coeur de ville Supprimer ANCT Supprimer ZAN Supprimer France Supprimer Collectivités locales Supprimer Valider Valider

Cette initiative nationale, pilotée par la direction du programme Action Cœur de Ville avec le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) a pour objet d’accompagner des villes et agglomérations ACV volontaires dans leur stratégie « zéro artificialisation nette ».

Suite au lancement, à l’occasion de la Rencontre nationale Action cœur de ville le 8 septembre dernier, de la démarche Territoires pilotes de sobriété foncière, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, ont annoncé les premiers territoires lauréats de cette démarche expérimentale :



- Poitiers/ Grand Poitiers Communauté urbaine (Nouvelle Aquitaine)



- Epernay Agglo Champagne/Epernay (Grand Est)



- Sète/Sète Agglopôle Méditerranée (Occitanie)



- Dreux/ Agglomération du Pays de Dreux (Centre-Val de Loire)



- Maubeuge/Agglomération Maubeuge -Val de Sambre (Hauts-de-France)



- Draguignan/ Dracénie Provence Verdon agglomération (Sud - Provence Alpes côte d’Azur)



- Louviers/ Agglomération Seine-Eure (Normandie)



De taille, de forme et de situation géographique différentes, ces villes et agglomérations lauréates présentent des enjeux territoriaux bien distincts (ruralité, péri-urbain, proximité métropolitaine, industrialisation, risques naturels, patrimoine, littoral, pression touristique, etc.).

La démarche "Territoires pilotes de sobriété foncière", pilotée par la direction du programme Action Cœur de Ville (ACV) avec le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), doit les accompagner dans leur stratégie « zéro artificialisation nette » pour 3 à 5 ans notamment en ingénierie afin d’identifier les potentiels fonciers et immobiliers dans le tissu urbain existant et de développer des projets réalisables à court terme.

Dès le début de l’année 2021, le directeur du programme national Action Cœur de Ville, le PUCA et la DGALN viendront à la rencontre des 7 territoires pilotes afin d’installer le dispositif avec les élus et leurs équipes, ainsi qu’avec les préfectures et services déconcentrés, les opérateurs de l’Etat et les parties prenantes locales.

Dans le contexte du suivi de la Conférence citoyenne pour le climat, cette initiative portée par Action Cœur de Ville bénéficiera du soutien financier de l’ANCT.