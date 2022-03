ACTIF Le Nouveau Maillon du Groupe Aliénor

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Le groupe Aliénor : croissance et engagement environnemental Supprimer Technique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Reconnu dans son domaine comme leader et expert, le bureau d’études A.C.T.I.F (Applications Climatiques Thermiques Ingénierie Fluides) basé au Bourget-du-Lac en Savoie, rejoint le groupe Aliénor et l’enrichi par ses nouvelles compétences.

L’histoire commence en 2002

A.C.T.I.F a été créé en 2002 par Jocelyne Messori. Ancienne athlète de haut niveau en cyclisme pendant 10 ans, Jocelyne Messori a poursuivi sa passion tout en développant une autre activité.

Son parcours initial au sein de deux cabinets fluides renommés sur le bassin chambérien lui ont permis d’acquérir une solide expérience technique et d’acquérir une vision d’organisation et de méthodes dans le domaine du BET Fluides et des Énergies.

Une expertise diversifiée

L’expertise d’ A.C.T.I.F s’inscrit dans une synergie avec tous les acteurs de l’acte de construire : éco-concevoir et éco-construire sont des valeurs que prônent Jocelyne Messori et son équipe. Les projets d’ A.C.T.I.F sont ainsi très variés et touchent de nombreux domaines : conservation, restructuration des monuments historiques, tourisme en montagne (refuges en site isolé, palaces…), logements haut de gamme, sites industriels…

La valeur ajoutée d’ A.C.T.I.F réside dans l’accompagnement du client vers des solutions intelligentes orientées vers les économies d’énergie. Le bureau d’étude A.C.T.I.F a toujours su répondre favorablement à ses clients. Exigence, rigueur, écoute client… pour la Directrice d’agence, il s’agit véritablement des « clés de la réussite » !

C’est donc avec une nouvelle corde à son arc que le Groupe Aliénor, toujours dans l’optique de compléter ses compétences, se positionne désormais sur le marché de l’exigence dont dépendent les domaines des monuments historiques et du luxe.

Contenu proposé par Alienor.