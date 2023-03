Actiday 2023, un engagement pour l'environnement

Le groupement Actibaie organise le 30 mars prochain à Paris la 5e édition d’Actiday, rendez-vous annuel des professionnels des filières portes, portails, stores et volets. Un thème central cette année : maîtriser aujourd’hui les environnements de demain. La journée Actiday sera séquencée en conférences et ateliers en lien avec les thématiques et préoccupations du secteur, autour de ce thème.

La matinée sera consacrée à la « plénière », avec une intervention-conférence d’Yvan Bourgnon de 10h45 à 12h30. Navigateur, aventurier de l’extrême et co-fondateur de l’association de The Sea Cleaners, il présentera des solutions concrètes que chacun peut apporter à la préservation de l’environnement.

L’après-midi sera consacré à quatre ateliers de 45 minutes à une heure chacun, s’inscrivant dans une optique de mutation sociale et économique de la vie des entreprises.



Les thématiques des ateliers :

- Vie syndicale - A quoi devra ressembler votre syndicat de demain ? (14h15-15h15)

- Formation/recrutement : primo-arrivants, le recrutement RSE (14h15-15h15)

- Environnement : comment réaliser la transition écologique de votre entreprise ? (15h30-16h15)

- Technique - Caleepso, le nouvel outil d’évaluation de la performance des protections solaires (15h30-16h15)

Cette journée métier du groupement Actibaie est ouverte à tous (adhérents et non-adhérents).

Elle aura lieu 30 mars 2023 au siège du groupement 10 rue du Débarcadère -75017 PARIS.

Entrée gratuite sur inscription (avant le 20 mars), sur le site Internet du groupement Actibaie www.groupement-actibaie.org