Actee Cube Ville : le concours Intervilles des économies d'énergie

Symbole de la télévision française des années 1960, le concours Intervilles renaît de ses cendres à l’heure des transitions énergétique et numérique. La fédération nationale des collectivités concédantes et des régies a ouvert les inscriptions le 16 mai, pour aligner 100 communes dans un concours d’économies d’énergies qui durera un an, à partir de septembre prochain.