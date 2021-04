Vinci devrait acquérir les activités énergie d'ACS

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Supprimer ACS Supprimer Monde Supprimer Vie du BTP Supprimer ENR Supprimer Energie Supprimer Valider Valider

Si elle se concrétise après l'approbation des autorités de la concurrence, cette opération d'un montant d'environ 4,9 milliards d'euros permettrait à Vinci de franchir une étape de plus dans sa stratégie visant à devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l'énergie, mais aussi à diversifier son portefeuille de concessions.

C'est un grand coup que pourrait frapper Vinci dans le secteur des infrastructures énergétiques : la major française a en effet annoncé avoir signé un accord avec ACS pour acquérir les activités de la branche énergie du groupe espagnol. Montant de l'opération : 4,9 Mds €.

Selon nos informations, ces nouvelles activités ne seraient pas rattachées à Vinci Energies, mais regroupées dans un pôle de même niveau.

Si les autorités compétentes valident cette cession voulue par les deux conseils d'administration, Vinci devrait d'ici la fin 2021, mettre la main sur les activités de la division Services Industriels d'ACS (plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, majoritairement réalisés en Espagne et en Amérique latine). Elles comprennent notamment huit concessions 'greenfield' en cours de développement et/ou de construction, principalement dans le domaine des réseaux de transmission électrique et sur la plateforme de développement de projets renouvelables d’ACS (4,4 GW développés au cours des trois dernières années, 15 GW de nouvelles opportunités identifiées dans le photovoltaïque et l’éolien onshore, environ 8 GW de projets potentiels dans l’éolien offshore).

Joint-venture

De plus, Vinci et ACS ont annoncé leur intention de créer une joint-venture (51%-49% respectivement), qui aura le droit d’acquérir, à des conditions de marché, des actifs matures d’énergie renouvelable, lesquels auront préalablement été développés, construits et connectés au réseau par l'entité que Vinci souhaite acquérir.

« Cette acquisition (...) s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Vinci visant à créer un acteur mondial dans le domaine de l’ingénierie, des travaux et services liés à l’énergie et à développer des projets d’énergie renouvelable, a commenté le PDG de Vinci, Xavier Huillard, dans un communiqué. Le Groupe se réjouit d’accueillir une équipe de direction remarquable et 45 000 collaborateurs qualifiés. Les synergies issues de notre complémentarité géographique, de nos expertises techniques et de nos modèles d’affaires intégrés, seront un atout de taille pour gagner de nouveaux projets et saisir des opportunités greenfield dans le secteur des énergies renouvelables. »