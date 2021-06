Acova, Forbo, Delabie : les produits lauréats des Trophées du négoce (2)

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Trophée Design (ex aequo) : Artémia, le radiateur décoratif malin signé Acova

Un seul compagnon sur chantier suffit pour installer le nouveau radiateur décoratif Artémia, d’Acova. Une avancée obtenue grâce au système de charnières, qui limitent le poids à soulever par le professionnel. Autre innovation, le plug and play. Très répandu dans l’univers du sanitaire, ce principe de flexibles déjà reliés à l’appareil et qu’il suffit de brancher au réseau est ici appliqué au chauffage, avec un gain de temps significatif à la clé. Deux atouts réels à l’heure où les entreprises manquent de main-d’œuvre de façon structurelle. Le jury a été sensible à ces innovations d’usage et de mise en œuvre, couplées à une esthétique soignée, marque de fabrique d’Acova, une des références en termes de radiateurs design.

Trophée Design (ex aequo) : Stardust et Impression HD, le sol vu par Forbo

94 décors, avec de multiples combinaisons, mais aussi divers modes de pose, des fonctionnalités variées : la gamme Sarlon Trafic Modul’up multiplie les références et les atouts. Le jury a récompensé d’un trophée du Design deux des dernières-nées de la collection : Stardust et Impression HD. La première se caractérise par une couche d’usure teintée dans la masse, avec un effet pailleté subtil, qui s’anime sous l’effet de la lumière. Le sol prend les allures d’un matériau à part entière, la gamme des possibles étant encore enrichie par les différents types de pose. Impression HD joue sur un nouveau procédé de teinte, décliné dans quatorze des références de la gamme Sarlon Trafic Modul’up.



Trophée Accessibilité : Be-line, la barre d’appui relevable de Delabie

Delabie remporte le trophée Accessibilité avec sa barre d’appui et de relevage Be-line. En aluminium, avec finition epoxy blanc mat ou anthracite métallisé, elle crée un contraste visuel avec le mur, pour être aisément repérable. Pour autant, l’esthétique du produit évite l’effet médicalisé des solutions d’accessibilité. Le produit se relève, fonction utile en cas d’usage par plusieurs personnes de la même salle de bains. La barre Be-line peut par ailleurs se déclipser aisément. Une fonctionnalité qui peut limiter le nombre de barres dans un établissement, par exemple hôtelier ou hospitalier. Quand la barre n’est pas en place, un cache vient masquer la plaque, la barre n’étant installée que lorsqu’une personne en ayant besoin séjourne dans l’établissement.