Acova Alizea Spa, un sèche-serviettes fin et discret

Avec sa face lisse et sa forme verticale élancée, le nouveau sèche-serviettes Acova Alizéa Spa est disponible en version chauffage central ou électrique. D’une épaisseur de seulement 17 mm dans la version eau chaude, il s’intègre discrètement dans tous les espaces. Selon la dimension de l’appareil, il est équipé d’une ou deux barres porte-serviettes, réglables à la hauteur souhaitée. Le sèche-serviettes est disponible en 46 couleurs, pour tous les styles décoratifs.

Dans la version eau chaude, Acova Alizéa Spa est proposé en six modèles, en deux largeurs (500 ou 600 mm), trois hauteurs (1300, 1500 et 1800 mm), pour des puissances de 620 W à 1008 W. Ils sont équipés d’une robinetterie et d’une tête thermostatique chromée.

Dans la version électrique, il est disponible en quatre modèles, en deux largeurs (500 ou 600 mm) et trois hauteurs (1300, 1500 et 1800 mm), pour des puissances de 350 W à 750 W. Ils sont livrés avec une télécommande radiofréquence, avec programmation journalière ou hebdomadaire.