Acorus réemploie des sanitaires reconditionnés pour ses rénovations

Chaque année, le Groupe Acorus rénove, réhabilite et entretient plusieurs milliers de logements dont certains nécessitent l'installation de nouveaux sanitaires. Plutôt que d’en acheter des neufs, en accord avec ses clients (bailleurs sociaux, Paris Habitat, 3F…), Acorus a fait le choix du réemploi, en se fournissant en produits récupérés sur des chantiers en Ile-de-France et pris en charge par Cycle Up. Après un nettoyage et un reconditionnement efficaces du responsable de l'atelier de réemploi, les sanitaires seront reposés sur des chantiers en cours de rénovation. Ce partenariat avec la start-up Cycle Up débute avec des articles sanitaires, WC, lavabos et receveurs de douche en céramique.

