ACO Showerdrain S+, un caniveau raffiné pour douche à l’italienne

Aco enrichit sa gamme de caniveaux de douche avec une solution élégante, extra-plate, antidérapante et facile d’installation.

Destiné au marché résidentiel ou à l’hôtellerie, ce nouveau caniveau de douche d’Aco se distingue par son profilé de haute qualité en acier inoxydable à finition brossée, et ses deux grilles design : Stripe à fentes galbées (débit d’écoulement de 36 l/min) ou Plate à une seule fente de 7 x 130 mm (30 l/min).

Simple à installer

ACO Showerdrain S+ est fourni en deux colis pour une pose en deux temps. Le premier, pour le plombier, comprend un boîtier siphon PVC (avec natte d’étanchéité collée en usine), une cloche siphoïde et une protection de chantier (gabarit de pose grâce à ses points de centrage). Un kit de fixation avec 3 pieds sécables facilite la mise à niveau et l’ancrage du boîtier siphon. Le second colis, pour le carreleur, comprend le profilé, une grille, un filtre à cheveux et une rehausse ajustable de 12 à 35 mm. Le caniveau s’accorde à tous les carrelages y compris la pierre naturelle.

Facile d’entretien

Les différents composants du caniveau sont démontables. La cuve à triple pente en Inox électropoli favorise le drainage et réduit l’apparition de tâches. La grille se retire par simple pression du doigt pour accéder au filtre à cheveux. La cloche siphoïde est extractible et démontable en deux parties grâce à deux poignées. Le caniveau ACO Showerdrain S+ est proposé en 4 longueurs (80, 90, 100 et 120 cm). Deux tailles de gardes d’eau sont disponibles contre les remontées d’odeurs, 30 et 50 mm.