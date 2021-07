Acier : comment Spie optimise la performance énergétique des fours à arcs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie Supprimer Industrie Supprimer Monde Supprimer Acier Supprimer Innovation Supprimer Valider Valider

La division Industrie de Spie Industrie & Tertiaire développe sa solution Empere pour réduire la consommation énergétique de ces fours utilisés pour le recyclage de ferrailles, composants des principaux aciers utilisés dans la construction.

Issu de la filière ferraille (métaux de récupération provenant du recyclage des voitures ou des chantiers de bâtiment), l'acier majoritairement utilisé par le BTP pour ses poutrelles, ses profilés laminés, ses ronds à béton et autres armatures, a vu son prix exploser ces derniers mois.

Or 40% de son prix provient de la consommation de énergétique des fours à arcs électriques utilisés pour sa fabrication.

Aujourd'hui, la puissance des fours modernes est de l’ordre de 500 kW/t à 1 MW/t (excepté pour les aciers spéciaux) et un aciériste peut réaliser jusqu’à 7000 coulées par an.

La maîtrise énergétique du procédé est donc un des principaux enjeux de la filiale de fabrication de l’acier.

Moindre consommation, meilleure productivité

Sollicité il y a plus de 30 ans par le centre de recherche de la sidérurgie française pour développer un produit permettant cette maîtrise, Spie, le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a développé Empere, système qui permet de réduire la consommation énergétique et la consommation des matières (électrodes, réfractaire) et d'augmenter la productivité des fours à arcs.

