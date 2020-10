Achèvement des travaux de rénovation du site de Latécoère en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le site de Latécoère changera de visage d’ici septembre 2023.

Vendu en 2016, le site de Latécoère, dans le quartier de la Roseraie à Toulouse (Haute-Garonne), fait l’objet d’une rénovation urbaine. L’achèvement de cette vaste opération est prévu pour septembre 2023. La réalisation du chantier est confiée au cabinet d’architectes Brenac & Gonzales et Associés (7,5 M€ de CA en 2019) et la maîtrise d’ouvrage est prise en charge par le groupe Icade (1,5 Mds€ de CA en 2019), le racheteur du site.

Le chantier s’étale sur une superficie de 70 000 m². Plus de 35 000 m² de cette surface sont dédiés à des logements neufs et à des locaux professionnels. La commercialisation des 86 premiers appartements a été lancée en février dernier. Sur ce nouveau site, on trouvera des logements en accession libre, à prix maîtrisés. Il intégrera également une résidence senior et deux espaces commerciaux.