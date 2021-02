Achères : le quartier de la Petite Arche se dotera de plusieurs nouvelles infrastructures en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

De nombreux projets de construction et d’aménagement seront livrés en 2022 dans le quartier de la Petite Arche à Achères.

En 2022, plusieurs projets de construction sortiront de terre dans le quartier de la Petite Arche à Achères (Yvelines). Parmi eux, une nouvelle résidence étudiante qui s’équipera de 238 logements, d’une salle de fitness et d’un espace de coworking, ainsi qu’une résidence senior comprenant 141 appartements. Cette dernière, gérée par Domitys, proposera un salon de coiffure, un salon multimédia, un bar-restaurant et un espace de remise en forme avec une petite piscine.

En plus de ces deux nouvelles infrastructures, 20 800 m² de bureaux et 1 456 m² d’espaces consacrés à l’artisanat verront le jour en 2022 à Achères. Sur la même période, deux hôtels (2 et 3 étoiles) seront également livrés. Ils proposeront une offre totale de 110 chambres et un restaurant de 100 places. Pour finir, un nouveau centre technique municipal avec 2 500 m² de bureaux et d’ateliers est aussi prévu pour la même année.