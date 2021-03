Achères : le projet de rénovation et d’extension du gymnase Pierre de Coubertin sera livré en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Gymnase Supprimer Valider Valider

Le gymnase Pierre de Coubertin, à Achères, fera prochainement l’objet de travaux de réfection et d’agrandissement.

Le projet de rénovation et d’extension du gymnase Pierre de Coubertin, à Achères (Yvelines), a été évoqué lors du conseil municipal du 3 février 2021. Les travaux démarreront en juin prochain, pour une livraison en 2023. Ce vaste programme communal s’élève à 1,8 M€, avec une subvention à hauteur de 542 k€ du Département. Le projet prévoit de créer un dojo, un hall d’accueil, ainsi que quatre nouveaux vestiaires côté est. Il est en outre envisagé d’aménager deux bureaux, dont un pour les gardiens et l’autre pour les professeurs, et des locaux de stockage plus grands. La construction d’un préau et d’un parking couvert pour les vélos, ainsi que la rénovation de deux vestiaires existants s’inscrivent aussi dans ce programme.

Le début du chantier portera sur la zone à agrandir, côté est du gymnase. Ce dernier sera donc fermé du 1er juin au 30 septembre 2021 afin de démonter la partie basse du site, procéder au désamiantage et construire les nouveaux vestiaires. Une seconde fermeture est prévue à l’été 2022 pour assurer le désamiantage de l’autre partie du gymnase, l’aménagement du dojo et la rénovation des anciens vestiaires.