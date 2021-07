Accord trouvé entre Altarea et Primonial

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Altarea Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le deuxième promoteur national (Cogedim, Pitch promotion...) mise sur la gestion d’actifs immobiliers variés pour se développer.

Accord trouvé. Altarea annonce avoir conclu, le 23 juillet dernier, les opérations de rachat de Primonial. D'ici le premier trimestre 2022, le groupe immobilier, dont la marque-phare est Cogedim, souhaite acquérir 60 % du capital du gestionnaire d'actifs et distributeur d'épargne immobilière puis d'ici le premier trimestre 2024, les 40 % restants.

Ne manquent plus que trois étapes : l'accord de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le feu vert de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et enfin l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

Immobilier de santé

La direction de Primonial et ses actionnaires Bridgepoint, Latour Capital et Société Générale Assurances entendent former un nouveau groupe « qui aura la capacité d’intervenir, en tant qu’investisseur et développeur, sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d’actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance », expliquaient-ils le mois dernier.

Altarea vise, pour Primonial, les 50 Mds€ d’actifs immobiliers sous gestion en Europe à horizon 2025. Fin mai, l’asset management de Primonial pesait 30 Mds€ dont 9 Mds€ dans l’immobilier de santé.