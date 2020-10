Accidents du travail : l’OPPBTP et le ministère du Travail lancent une campagne multilingue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Prévention Supprimer Vie du BTP Supprimer Formation BTP Supprimer Valider Valider

L’OPPBTP et le ministère du Travail proposent aux employeurs un kit d’affiches traduites dans plusieurs langues de l’Union européenne. Objectif : prévenir le risque de sinistres sur les chantiers auprès de salariés non francophones.

« Produits chimiques, soyez vigilants », « Je n’enlève pas les protections de la machine », « J’adopte les bons gestes pour porter une charge »… L’OPPBTP, le ministère du Travail, la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ont choisi, pour les affiches de leur nouvelle campagne, des messages de prévention simples et directs. Les employeurs du BTP pourront ainsi disposer d’outils de communication dans leur démarche pour lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sur les chantiers.

Chutes de hauteur, risque chimique, port de charges...

La cible de cette campagne : les salariés maîtrisant mal la langue française, les saisonniers, mais aussi les travailleurs détachés. Les affiches sont ainsi traduites dans plusieurs langues de l’Union européenne pour faciliter leur compréhension au regard du plus grand nombre de salariés : en anglais, en allemand, mais aussi en italien, en espagnol et en portugais ainsi qu’en bulgare, en polonais et en roumain.



Sont principalement visés les travaux en hauteur, les risques chimiques, les manutentions manuelles ainsi que l’utilisation d’équipements de travail. Les kits de communication traduits en différentes langues sont disponibles sur le site du ministère Travail.