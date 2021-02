Accessibilité : diverses solutions pour la salle de bains

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Accessibilité Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer Douche zéro ressaut Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % second œuvre Supprimer DELABIE Supprimer AKW Supprimer France Supprimer Valider Valider

La douche à zéro ressaut – parfois impossible à obtenir en rénovation – n’est pas le seul équipement de salle de bains accessible, même si elle occupe tout l’espace médiatique. D’autres produits existent, susceptibles de faciliter notablement la vie des personnes à mobilité réduite.

Une douche sécurisée

Si possible de plain-pied, fermée pour éviter les courants d’air, la douche doit être antidérapante et équipée d’un siège bien positionné (ni sous le robinet ni devant la porte) et de barres de maintien. Pour se relever quand il est assis, l’utilisateur s’appuie d’abord sur une barre horizontale (H 70 cm) puis sur une barre montante (135°).

Un WC à la bonne hauteur

La hauteur d’un WC suspendu, entre 45 et 50 cm, est adaptée aux personnes âgées. Pour une personne en fauteuil, il permet le passage des repose-pied et les deux assises peuvent être à même hauteur, avec ou sans abattant. Egalement rallongé, il présente la lunette des toilettes dans le même axe horizontal que l’assise du fauteuil, dont les roues débordent à l’arrière.

Un WC lavant

C’est l’indispensable des personnes à mobilité réduite (PMR) car il réduit le nombre de douches, qui exigent des efforts. L’abattant est à éviter, car il peut être inadapté à la cuvette et peu sécurisant. Il faudrait prévoir, dans toute salle de bains à rénover, un bâti-support prêt à recevoir un WC lavant et en informer les habitants.

Un lavabo suspendu

Il doit être possible de s’asseoir (et d'accrocher une canne) devant le lavabo, suspendu (H 80 cm), doté d’un siphon déporté et de poignées pour se relever. Le levier du mitigeur doit être rallongé et le miroir inclinable. Si la salle de bains est aussi utilisée par des enfants, un lavabo à hauteur réglable s’impose.

Un mitigeur anti-brûlure

Thermostatique et à corps froid, le mitigeur est posé à 110 cm du sol fini et facile à manipuler par un enfant ou une personne âgée (boutons ou croisillons antidérapants, pictos clairs…). Pour les hôpitaux, sa conception évite les développements bactériens.

La sélection produits

Support lavabo, de Pellet ASC :

Un support de lavabo à hauteur réglable

Le spécialiste de la sécurité dans la salle de bains propose des supports de lavabo à descente assistée, permettant un réglage de la hauteur pour un usage debout ou assis. Ce support à vérin est adapté à tout type de lavabo et disponible en version manuelle (course 27 cm) ou électrique actionnable par télécommande (course 30 cm). Les deux modèles sont dotés d’un miroir orientable multidirectionnel à cadre aluminium blanc (L 56 x H 68 cm).

Support lavabo - © Pellet ASC Close Lightbox

Cabine de douche Onyx, de AKW :

Une douche en remplacement de baignoire

Destinée à se substituer à une baignoire, cette cabine de douche est composée d’un receveur de douche extraplat (26 cm) en SMC aspect pierre (matériau courant dans la fabrication d’éviers) et de sa bonde, d’une paroi et de panneaux de fond en stratifié HPL blanc ou gris. Autoportante, elle ne nécessite pas de fixation murale, ce qui est un avantage en présence d’amiante. Elle se décline en plusieurs types d’ouverture (verre de 6 mm d’épaisseur) et, si la pente nécessaire à l’évacuation gravitaire de l’eau est trop faible, elle peut être associée à une pompe, prévue en option.

Cabine de douche Onyx de AKW - © AKW Close Lightbox

Be-Line, de Delabie :

Des accessoires de douche

Cette gamme, qui comprend des barres de maintien et un siège de douche relevable, avec ou sans pied (selon la nature du mur support), convient aux établissements de santé, à l’hôtellerie ou à l’habitat. Son design, universel, est non stigmatisant. En aluminium époxy (blanc mat ou anthracite métallisé), les barres arrondies disposent d’un plat ergonomique antirotation qui facilite la préhension. Le siège, dont l’assise pleine renforcée en polymère est antidérapante, intègre un frein de chute et supporte 200 kg. Il est adapté aux usages intensifs et peut être déclipsé (système de blocage antivol) aisément.

Be-Line de Delabie - © Delabie Close Lightbox

Lavabo Hewi, de Hewi :

Un lavabo modulaire design et PMR

Ce lavabo en béton de résine présente un profil en biseau qui ménage une prise de main ergonomique et la possibilité d’intégrer une barre de maintien porte-serviettes. De plus, un système de barres latérales peut être ajouté : coulissant sur rail, il peut être composé par l’utilisateur selon ses besoins. Une version murale de ce profilé permet d’équiper les abords du point d’eau avec différents accessoires (16 couleurs Hewi et 6 couleurs neutres).