Abos : une subvention pour les travaux de l’ancienne abbaye laïque

La Mission Stéphane Bern a précisé le montant des aides octroyées aux 101 monuments répartis sur tout le territoire français.

Le montant des subventions, pour les projets du Loto du patrimoine, a été rendu public le mercredi 6 janvier dernier. L’ancienne abbaye laïque d’Abos dans les Pyrénées-Atlantiques a été parmi les sélectionnés. Une dotation de 141 k€ sera donc accordée à ce monument. La Mission Bern a déterminé cette somme après avoir étudié le projet présenté, et versera au total 15,2 M€ pour la restauration de 101 sites répartis sur tout le territoire français.

L’ancienne abbaye laïque d’Abos est la propriété de la famille De Bordeu. Fondée au XVIe siècle, elle est très abimée. Des travaux de sauvegarde s’avèrent nécessaires pour les maçonneries et les toitures. Le coût total de cette restauration s’élèvera à 220 800 k€. La subvention octroyée par la Fondation du patrimoine est donc d’une grande aide pour Véronique De Bordeu, initiatrice du projet. La somme sera versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures. À terme, cet édifice deviendra un lieu d’échange et de partage sur la science et la littérature.