Abbeville-Saint-Lucien : un nouvel abribus dans le quartier de Bois-Saint-Martin

Le nouvel abribus du quartier de Bois-Saint-Martin a été achevé avant la rentrée scolaire de janvier.

Sur la commune d’Abbeville-Saint-Lucien (Oise), dans le quartier de Bois-Saint-Martin, un second abribus vient d’être installé, à la demande des parents et des enfants, qui n’avaient pas de toit pour attendre le bus scolaire aux abords de la D1001. Le chantier a débuté en septembre 2020. Il a été entièrement réalisé par les élus de la commune d’Abbeville-Saint-Lucien, du coulage de la dalle en béton à l’aménagement d’un accès sécurisé, en passant par la découpe et l’assemblage des éléments en bois. « On aurait pu demander au conseil départemental de l’Oise, mais il faut se mettre sur une liste d’attente. Nous avions pensé en acheter un mais, vu le prix, on a décidé de le fabriquer, car nous avions les compétences pour », a expliqué Vincent Noël, le maire de la commune d’Abbeville-Saint-Lucien. Celui-ci n’a pas manqué par ailleurs de commenter le résultat final. « L’abri se marie bien à l’environnement », s’est-il réjoui.