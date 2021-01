Abandon du projet de construction de logements sur les carrières de l’Ouest à Gagny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Grands projets Supprimer Valider Valider

Les carrières de l’Ouest à Gagny seront sauvegardées, des aménagements sont prévus pour sanctuariser certaines zones.

Il n’y aura finalement pas de constructions privées sur les anciennes carrières de l’Ouest à Gagny (Seine-Saint-Denis). Le projet d’édification de plus de 1 700 logements est définitivement abandonné. Pour rappel, le programme initial envisageait la création de logements sur les 14 hectares de carrières de gypse qui sont inexploitées depuis une soixantaine d’années. Rolin Cranoly, maire de Gagny, a d’ailleurs affirmé le 24 décembre 2020 que ce lieu resterait une zone protégée et préservée. La zone appartenant autrefois à l’entreprise BTP Marto sera d’ici peu la propriété de la ville de Gagny.

L’abandon de ce projet représente une grande avancée pour la commune et les associations de préservation de l’environnement qui ont tout mis en œuvre pour le stopper. La ville prévoit désormais quelques aménagements afin de sanctuariser certaines zones abritant plus de 200 espèces végétales, 19 espèces d’oiseaux et 2 espèces de reptiles protégés. Plusieurs projets sont en outre prévus pour les cavités des carrières dont les voûtes peuvent abriter des chauves-souris. Le maire a par ailleurs annoncé qu’une partie du lieu sera ouverte au public d’ici quelques années.