A Viroflay, le centre nautique s'habille en Wicona

Menuiseries et façades-rideaux rythment ce bâtiment, conçu par l'agence Atelier Po & Po.

C'est sur le site de l’ancienne piscine, construite en 1966, qu’a été bâti le tout nouveau centre aquatique de Viroflay (78), en banlieue sud-ouest de Paris. Confié à l’Atelier Po & Po, avec le concessionnaire Opalia et l’entreprise générale GCC, ce projet a dû s’inscrire dans une parcelle en forme de triangle aigu. La conception architecturale du lieu, sur 4 600 m² en R+1, entend multiplier les ambiances, en privilégiant la lumière naturelle et en protégeant l’intimité des utilisateurs. L’entreprise de menuiserie E2MK, en étroit partenariat avec Wicona, a donc dû composer avec une très grande variété de formes et de dimensions pour les menuiseries extérieures.

Centre nautique de Viroflay - © Franck Deletang / Wicona Close Lightbox

Composé seulement de pièces uniques, ce chantier a nécessité la fabrication et la mise en œuvre de nombreuses menuiseries en trapèze (près d’un tiers de l’ensemble), avec des poses variées : murs-rideaux, châssis, châssis-feu, pose en tunnel ou en applique extérieure avec bardage, sur charpente métallique ou bois… Un haut niveau de technicité, pour un rendu tout en transparence.