A Strasbourg, les séismes mettent la géothermie sous pression

Une importante secousse de magnitude 3,5 ressentie le 4 décembre, succédant à de précédentes, rompt le relatif consensus sur le projet de centrale de la société Fonroche dans l’agglomération.

Sera-ce le séisme de trop pour la géothermie à Strasbourg (Bas-Rhin) ? Vendredi 4 décembre au matin, les habitants de l’agglomération ont été réveillés par une significative secousse de magnitude 3,59 sur l’échelle de Richter, à proximité de la centrale de géothermie profonde qu’installe la société Fonroche à Vendenheim, au nord de Strasbourg, en vue de produire électricité et chaleur. Cinq autres événements ressentis, d'une magnitude supérieure à 2, avaient déjà été observés du 27 octobre au 11 novembre derniers dans son périmètre.

Plus importante et venant à la suite des autres, la dernière secousse vient ébranler le relatif consensus politique qui régnait autour de la géothermie comme pilier d’une stratégie zéro carbone du territoire.

L’Eurométropole de Strasbourg vise son alimentation à 100 % par les énergies renouvelables en 2050. La géothermie profonde, puisant l’eau chaude à plusieurs milliers de mètres sous la surface du sol serait en mesure de couvrir, à elle seule, une majorité des besoins de chauffage, si ce projet Fonroche et les suivants planifiés (deux par la même société et un par Groupe ES la filiale locale d’EDF) se concrétisaient.

Or plusieurs élus ont réclamé, vendredi, l’arrêt définitif du projet. La préfecture du Bas-Rhin, de son côté, a indiqué que « l’événement survenu le vendredi 4 décembre remet en cause certaines conditions de conduites des opérations et de fonctionnement du projet ».

[...]