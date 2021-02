A Saint-Malo, Arep débarque à la gare maritime

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Arep Supprimer Raphaël Ménard Supprimer Ports Supprimer Construction bas carbone Supprimer Projets Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Gares & Connexions Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

L’agence d’architecture des gares est officiellement lauréate du concours lancé par la région Bretagne pour moderniser le terminal ferries de la cité malouine. Avec cet aménagement qui sera réalisé à l’horizon 2025, Arep entend faire la démonstration de son savoir-faire en matière de construction bas carbone.

Arep est sans contexte une agence d’architecture rompue à la conception d’embarcadères. Mais s’il est dans les gènes de cette filiale de Gares & Concessions d’arpenter les quais ferroviaires, il est moins courant de la croiser sur les estacades d’un port maritime.

Elle va pourtant s’emparer du terminal de ferries de Saint-Malo pour le transformer et livrer un équipement plus respectueux de son environnement historique et naturel, en 2025 au plus tôt.

Jeunes concepteurs

Le groupement emmené par l’agence des gares est en effet officiellement lauréat de la consultation engagée en 2019 par la SemBreizh, pour le compte de la Région Bretagne, pour moderniser le site du Naye.

De ce port situé juste au sud de la citadelle malouine partent les navires à destination de l’Angleterre ou des îles anglo-normandes, mais ses ouvrages sont désormais obsolètes et franchement peu accueillants.

Arep va s’attaquer au renouveau d’une emprise de 7 ha et ce, en association avec deux agences de jeunes concepteurs prometteurs du grand ouest, toutes deux lauréates des Ajap en 2018 : Madec Architectures et l’atelier de paysage Lalu.

[...]