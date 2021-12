À Riom, le futur visage du quartier de Dunkerque se dessine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les réseaux d’eaux potables, usées et pluviales seront réhabilités avant la réfection complète de la voirie dans le quartier de Dunkerque à Riom.

Des travaux de réhabilitation vont débuter dès l’automne 2022 afin d’améliorer le quotidien des habitants du quartier de Dunkerque à Riom (Puy-de-Dôme). Ils visent principalement à renouveler les réseaux humides vieillissants et à remodeler la voirie sur ce secteur. Les grandes lignes du chantier ont été présentées lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le jeudi 16 décembre. Le projet s’étend sur la rue de la Varenne, l’avenue de Dunkerque, la rue Pierre-Brossolette, la rue du Torpilleur-Sirocco, et une partie des rues du Creux et de l’Ambène.

Les travaux, prévus pour une durée de deux ans et demi, porteront sur la réhabilitation des réseaux d’eaux usées, le renforcement des réseaux d’eaux pluviales, la rénovation du réseau d’eau potable et l’amélioration des écoulements avec des postes de relevage. L’aménagement d’un bassin de rétention près de l’Ambène est également prévu pour éviter un surdébit lors du rejet des eaux pluviales. Le cabinet d’ingénierie Socama accompagne la ville de Riom et la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans dans la réalisation de ce projet.

Les trottoirs et les chaussées seront refaits sur toutes les rues concernées. Des pistes cyclables vont être aménagées rues de la Varenne, du Torpilleur Sirocco et Pierre-Brossolette. Par ailleurs, les principaux aménagements concernent la création d’un carrefour giratoire à l’intersection de la rue du Creux et de celle de l’Ambène, et l’installation de bornes escamotables pour sécuriser les abords de l’école Pierre-Brossolette. S’y ajoutera la mise en place d’une circulation à sens unique, du sud au nord rue de la Varenne. Le chantier, d’un montant global estimé à 3,7 M€, sera financé par la ville de Riom et la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans.