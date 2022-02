À Riom : l’Institution Sainte-Marie restaure ses salles de classe et construit un nouveau gymnase

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La rénovation des classes de l’Institution Sainte-Marie et l’aménagement de son nouveau gymnase coûteront, au total, 5 millions d’euros

Le chantier engagé au sein de l’Institution Sainte-Marie à Riom (Puy-de-Dôme) suit son cours. Cette opération, menée depuis 2021, porte sur la réhabilitation des classes et des couloirs de l’établissement ainsi que sur la création d’un nouveau gymnase dans la cour du site. Selon les mots de Yann Thebault, le chef d’établissement, la restauration des salles est une nécessité, puisque les bâtiments datent de 1640. Les travaux prévoient ainsi une remise aux normes des infrastructures, une modernisation de l’outil de travail des enseignants et des élèves, ainsi qu’une optimisation de l’accessibilité avec la création d’un ascenseur. Ces rénovations prendront fin en 2023.

Par ailleurs, le nouveau gymnase, en cours de construction, sera opérationnel d’ici à la rentrée de septembre 2022. À sa livraison, ce complexe sportif sera doté d’une salle pour la gymnastique et les sports de combat, d’un terrain pour le handball et le volley. L’institution entend, par ailleurs, repenser ses espaces extérieurs afin d’accorder plus de place à la végétation. Dans les prochaines années, une réflexion sera menée à propos de la chapelle du lieu.