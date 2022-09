A Rennes, la deuxième ligne du métro conforte la stratégie mobilités de la ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Génie civil Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Rennes Supprimer Transports Supprimer Mobilité Supprimer Siemens Supprimer Tunnel Supprimer Tunnelier Supprimer Valider Valider

Depuis ce mardi 20 septembre, 5 h 08, Rennes est la plus petite ville au monde à disposer de deux lignes de métro. Vingt ans après l’ouverture de la première et après huit ans de travaux, l’inauguration de la ligne b conforte une stratégie audacieuse en matière de transports publics.

En 2002, Rennes avait été la plus petite ville au monde à disposer d’un métro. Avec 140 000 voyageurs par jours de semaine, le succès de cette ligne se déployant sur un axe nord-sud a conforté l’idée d’une seconde ligne est-ouest de 15 stations entre Cesson-Sévigné et Saint-Jacques-de-la-Lande.

Surtout que les projections démographiques font état d’une progression de population de la Métropole de plus de 100 000 habitants d’ici à 2040. Alors que la plupart des métropoles de taille équivalente faisaient le choix du tramway, un équipement moins coûteux mais impactant la circulation automobile, les élus rennais ont donc récidivé avec cette deuxième ligne. Si elle n’est plus la plus petite ville au monde à disposer d’un métro – Lausanne en Suisse avec 130 000 habitants et Brescia en Italie avec 196 000 habitants ont inauguré le leur respectivement en 2008 et 2013 – Rennes reprend la tête d’un classement international en étant cette fois la plus petite ville au monde dotée de deux lignes de métro.

Au-delà de l’anecdote, le choix politique de poursuivre la voie du métro a été courageux au regard du coût global de l’investissement pour réaliser cette ligne de 14 km, soit 1,342 milliard d’euros HT (valeur à fin de chantier).

Avec les LGV Bretagne-Pays de la Loire et Sud Europe Atlantique et avant le Grand Paris, ce fut l’un des plus gros investissements publics de la décennie en matière d’infrastructure de mobilité. « Ces investissements très importants permettent à notre Métropole de relever les défis posés par l’urgence sociale et environnementale, a déclaré Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole et maire de Rennes. Les deux lignes de métro, les parcs relais, les pistes cyclables sécurisées, les bus renforcés au-delà de la rocade, les lignes de covoiturage et bientôt les lignes de trambus, ont été imaginés comme autant d’alternatives à la voiture individuelle, responsable d’une grande partie des émissions de CO 2 sur notre territoire ».

