A Rennes en octobre, les architectes se feront perspectivistes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Rennes Supprimer Union nationale des syndicats français d'architecture (Unsfa) Supprimer Valider Valider

Le 51e Congrès de l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa) se tiendra à Rennes (Ille-et-Vilaine) à la rentrée…

«Architectes en perspective», tel est le thème retenu par l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa) pour son prochain congrès qui prendra place à Rennes, les 28, 29 et 30 octobre 2021.

Une centaine de participants est attendue, qui portera un regard sur les grands enjeux actuels de la profession. Perspectives d’avenirs, perspectives de changement, perspectives d’innovation, etc.

Le congrès se déroulera au sein du couvent des Jacobins, au cœur du centre historique de la ville. Deux «conférences phares» sont annoncées, ainsi qu’un salon d’exposition, des tables-rondes et une vingtaine d’ateliers.

Des balades architecturales seront également proposées et le congrès fêtera la 20e édition du Prix du projet citoyen. Parmi les people déjà annoncés : Jean Pistre (agence Valode & Pistre), Jean Guervilly, Françoise Mauffret, David Cras, Alain-Charles Perrot, etc.



Inscriptions et programme sur le site du congrès.