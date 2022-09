A (re)découvrir : «Opération Béton», de Jean-Luc Godard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Culture Supprimer Suisse Supprimer Barrages Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

Alors âgé de 25 ans, le cinéaste, décédé le 13 septembre, avait documenté la construction du barrage de la Grande-Dixence en Suisse...

Godard, ce n’est pas que Le Mépris ou A bout de souffle. Godard c’est aussi l’art de surprendre le spectateur et de se tenir, caméra au poing, là où on ne l’attendait pas. Sur un chantier de construction, par exemple. Et quel chantier!

Opération Béton est un court-métrage de 16 minutes, réalisé en 1954/1955, par le jeune cinéaste sur la construction du barrage de la Grande-Dixence en Suisse, plus haut barrage-poids hydroélectrique du monde.



«Au printemps, soudain, les cimes se sont mise à parler…» Adrien Porchet tourne les plans fin mai 1954. Godard monte le film en octobre. L’image est en noir et blanc, le son crachote, mais le commentaire grésillant en voix off est du réalisateur lui-même, mixé ici à la musique de Bach (à moins qu'il ne s'agisse de Haendel?).

Une ode à la modernité, au machinisme et au béton. Le court-métrage bénéficiera d'une sortie en salles en 1958. Un film furieusement Moniteur. Hommage au Maître disparu.