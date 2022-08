A Port-Saint-Louis-du-Rhône, la Compagnie nationale du Rhône teste l’énergie osmotique

Au niveau de l’écluse de Barcarin, à Port-Saint-Louis-du-Rhône dans les Bouches-du-Rhône, la CNR et la start-up bretonne Sweetch Energy entendent valoriser l’énergie osmotique générée par la rencontre entre l’eau douce du Rhône et celle salée de la mer Méditerranée au moyen d’une centrale pilote. Tablant sur une production d’électricité à terme de 4 TWh par an, les deux partenaires vont lancer fin 2023 la phase expérimentale.