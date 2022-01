À Poissy, le projet de requalification du quartier Beauregard devrait prendre fin en 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le programme de requalification urbaine du quartier Beauregard entre dans une phase concrète.

Après une phase d’étude commencée il y a un an, le projet de requalification du quartier Beauregard se concrétise. Le 16 décembre 2021, le conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise a décidé de lancer un vaste programme de renouvellement urbain de ce quartier situé au sud de la ville de Poissy (Yvelines). Le projet s’inscrit dans la continuité de ceux déjà engagés dans d’autres quartiers yvelinois tels que ceux de Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Limay et Les Mureaux. Le quartier Beauregard va bénéficier du dispositif Prior (Programme de relance d’intervention pour l’offre résidentielle), un appui opérationnel et financier du conseil municipal de Poissy et du département des Yvelines. Le projet s’élève à 58 millions d’euros dont 37 % (soit 21,8 millions d’euros) financés par le Département.

Occupant un secteur stratégique à proximité des grands axes routiers A13, A14 et D113/N13, le quartier Beauregard fera l’objet d’importants travaux de rénovation. Ceux-ci porteront sur la réhabilitation de 336 logements en copropriété et de 1 724 logements sociaux. L’aménagement des espaces publics (aires de jeu et de stationnement, espaces de convivialité, etc.) et l’installation d’une Maison de services publics et d’une Maison de santé sont également prévus. Le projet de renouvellement urbain vise principalement à améliorer la qualité de vie des habitants et leur confort dans les appartements. L’objectif est aussi de rapprocher les services publics des usagers et de renforcer le rayonnement du quartier à l’horizon 2025.