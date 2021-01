A Pessac, le passé des maisons Le Corbusier reconstitué pour mieux préparer leur avenir

La mairie de Pessac (Gironde) a rencontré ce mois-ci les équipes du bureau d’études parisien A-Bime. Ce dernier est mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre chargé de réaliser le diagnostic architectural et paysager de la Cité Frugès-Le Corbusier, construite entre 1924 et 1926, en vue de réaliser un schéma directeur et d’établir une « doctrine ».