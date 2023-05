A Pesmes, en séminaire d'architecture à l'été 2023

Encadré par Bernard Quirot (Equerre d’argent 2015 du Moniteur/AMC), Emilien Robin et Stefano Moor, le traditionnel séminaire d’été de Pesmes ouvre ses inscriptions. Alors, quoi de beau, quoi de neuf cette année? Le vernissage de deux expositions, «Croquis d’architectes» / «Retour de voyage : la Scandinavie» ; des conférences : Laurent et Hervé Beaudoin, Raphaël Gabrion ; Sapiens Architectes ; Hart & Berteloot ; Jean-Patrick Fortin.

Mais aussi une séance de cinéma en plein air (film à venir), une discussion autour des projets du séminaire avec les architectes invités et une restitution publique des travaux, en présence des élus, des habitants et des architectes. Sans oublier la non moins traditionnelle fête de clôture!

Avenir Radieux - 03 8431 2799 - ar.pesmes@gmail.com