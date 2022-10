A Paris, les Mille arbre ne pousseront pas au-dessus du périphérique

C'était l'un des projets emblématiques de la consultation "Réinventer Paris" : une « forêt habitée » enjambant le Périphérique porte Maillot, composée de 127 logements, 27 589 m2 de bureaux, un hôtel Quatre étoiles, une gare routière, deux crèches totalisant 60 berceaux, une maison de la biodiversité gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux...

Et 1000 arbres, répartis sur 15 niveaux, scandés par deux parcs, l’un au sol et l’autre au huitième étage, aménagé en jardin terrasse.

Lancé en 2016, le projet Mille Arbres mené par La Compagnie de Phalsbourg a subi un coup d'arrêt brutal jeudi 6 octobre : la cour administrative d'appel de Paris a en effet confirmé l'annulation prononcée par deux jugements du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021, des permis de construire délivrés en 2019 par la Ville de Paris à la SNC Paris Ternes Villiers et à la société civile de construction-vente Mille Arbres.

La cour a considéré "que le déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l'entrée et à la sortie des tunnels créés par les projets entraînera, en particulier, une augmentation de la concentration de dioxyde d'azote aux alentours", et qu'"aucune des techniques envisagées par les constructeurs n'apparaît de nature à limiter la pollution et atténuer les risques qui en résultent".

Pour les trois associations à l'initiative de la procédure, c'est une "victoire" qui va avoir des "répercussions sur tous les projets prévus le long du périphérique et dans les zones polluées", a réagi auprès de l'AFP Christine Nedelec, présidente de France Nature Environnement (FNE) Paris, l'une d'entre elles.

De son côté, la Ville a pris "acte de cette décision", a réagi pour l'AFP le cabinet du premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui "prendra le temps, dans les semaines à venir, de voir les suites à donner" à ce dossier.