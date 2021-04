À Orange, la rue du Limousin va changer de visage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux sur la voirie et sur les réseaux vont débuter rue du Limousin, à Orange.

Le démarrage du chantier est prévu pour septembre prochain. La Ville d’Orange (Vaucluse) et la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) vont engager des travaux de réhabilitation de ses équipements publics rue du Limousin. C’est « l’une des rues les plus dégradées d’Orange et ses habitants se demandaient si un jour, elle ferait l’objet de travaux », souligne Fabienne Haloui, conseillère municipale d’Orange. Les travaux pour métamorphoser cette rue devraient durer jusqu’en juillet 2022. Le chantier, d’un coût global évalué à 1,2 M€, sera financé par la Ville et la CCPRO.

L’objectif est de sécuriser et de rendre plus cohérents la circulation et le stationnement des usagers le long de la rue du Limousin. Sur cet axe, qui dessert le collège Barbara Hendricks et le gymnase Trintignant, un parvis de 250 m devant l’établissement scolaire, un parking de 31 places ainsi qu’une zone de dépose-minute seront aménagés. En outre, les revêtements de la chaussée seront totalement refaits et l’éclairage public sera rénové en LED. Les travaux de réaménagement prévoient aussi l’installation d’une piste cyclable et d’un cheminement piéton, ainsi que le renouvellement des réseaux d’eau potable et des eaux usées. À ceux-ci s’ajoutera la végétalisation de la rue aux abords des zones piétonnes et du stationnement après l’abattage de la haie de cyprès.