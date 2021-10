A Obernai, Hager monte en puissance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Recherche et développement Supprimer Bas-Rhin Supprimer Hager Supprimer Matériel électrique Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Sur son site alsacien, le groupe de matériel électrique construit un nouveau laboratoire de puissance électrique à hauteur de 15 millions d'euros.

Pour porter ses fortes ambitions sur le marché des bâtiments tertiaires, en France comme à l'international, Hager a décidé d'accélérer sur la R&D et l'innovation en construisant sur son site d'Obernai un nouveau laboratoire de puissance électrique.

Le nouveau laboratoire, un banc d'essai de court-circuit basse tension, permettra de développer et valider des disjoncteurs et des systèmes de distribution de forte puissance (appareillages de protection et armoires électriques).



Parmi les plus puissants en Europe



« Ce laboratoire sera le plus performant du Grand-Est et l'un des plus puissants en Europe », promet Franck Houdebert, directeur des ressources humaines Hager Group et membre du directoire. « Cet investissement de 15 millions d'euros positionne notre site industriel d'Obernai comme un centre d'excellence de référence. »



Il intégrera notamment un alternateur de forme cylindrique de plus de 7 mètres de long et 3 mètres de diamètre, pesant plus de 100 tonnes et capable de générer un courant de court- circuit de 150 000 ampères. Concrètement, cela permet de multiplier par 15 le courant de court-circuit et la durée de l'essai par rapport à ce qui existe actuellement.



La pose de la première pierre, le 22 septembre 2021, a donné le coup d'envoi opérationnel du chantier. Mise en service au début de l'année 2023.