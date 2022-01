A Nice, Ingérop conçoit le quartier d’affaires et de vie de demain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Bâtiment Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ingérop est un des acteurs clés du projet Nouvel’R mené dans le cadre de l’aménagement du nouveau quartier d’affaires et de vie Grand Arénas à Nice. Deux ingénieurs nous racontent les défis qu’ils ont relevés pour ce projet.

Cet immense quartier d’affaires et de vie situé aux portes de Nice et à deux pas de l’aéroport international est un des projets structurants du Grand Arénas. Après 35 mois de chantier, l’opération Nouvel’R, portée par Sogeprom, a été inaugurée en novembre 2021. Constitué de 3 bâtiments, ce vaste programme immobilier comprend 3 000 m² de logements, 11 000 m² de bureaux, 11 500 m² d’hôtels, 800 m² de commerces en rez-de-chaussée et un parking souterrain.

« C’est un très beau projet dans un quartier porteur sur lequel nous menons plusieurs opérations aussi bien d'infrastructures que de bâtiments, se réjouit Kevin, 34 ans, ingénieur ESTP, chef de service de la maitrise d’œuvre d’exécution chez Ingérop. Nous avons suivi ce projet dans sa globalité, de la conception à la réalisation. C’est une des particularités et des intérêts de cette mission ».

Un projet mené de A à Z

Acteur de référence de l’ingénierie et du conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie, Ingérop est intervenu sur ce projet en tant que bureau d’études pluridisciplinaire. « Nous avons réalisé, lors de la phase conception, les pièces écrites et graphiques. Puis, quand l’entreprise a été désignée, nous avons eu en charge la direction des travaux, du premier coup de pioche à la livraison. Nous avons été les garants de la bonne réalisation du projet pour le compte du maître d’ouvrage ».

Un hôtel, une résidence étudiante, une résidence de tourisme, un parking, des bureaux, des commerces… Sur le plan technique, Nouvel’R revêt un fort intérêt. « C’est un projet multi produits, avec à chaque fois des cahiers des charges différents, des matériaux différents, etc. En fait, ce sont plusieurs chantiers dans un chantier. Et l’enjeu, c’est de mener tous ces projets de front, de gérer cet ensemble », poursuit Kevin.

Des défis technologiques

« C’est très gratifiant de suivre un projet de A à Z et de se confronter sur un même projet à des défis techniques différents, renchérit Solène, 30 ans, ingénieur INSA, adjointe chef de projet bâtiment. Il faut sans cesse se casser la tête et c’est ce qui est passionnant. Nous sommes comme des chefs d’orchestre ». Les deux ingénieurs ont notamment dû faire face à des défis géotechniques. « Le site est à proximité de la mer, du Var… Les risques sont importants. Nous avons donc imaginé un niveau semi enterré de parking avec des inclusions dans le sol pour limiter les aléas », expliquent les deux ingénieurs.

L’éco-quartier est également très ambitieux en terme environnemental. « Nous avions des objectifs de certification locales, nationales et internationales. Isolation thermique, panneaux photovoltaïques… Le panel était large. Nous avons notamment mis en place, pour la première fois sur une résidence étudiante, l’héliopac®, un jeu de réseaux en toiture qui collecte la chaleur au moyen d’un capteur solaire souple en vue de chauffer l’eau chaude sanitaire. C’était un volet extrêmement intéressant ».

Des évolutions de carrière

Tout au long de ce projet, Kevin et Solène ont pu mettre à l’œuvre et développer leurs compétences. « Chez Ingérop, nous avons la chance de pouvoir, même jeunes, piloter des projets d’envergure, de qualité. C’est très valorisant et très formateur. Et cela nous permet de sans cesse évoluer ». Arrivé chez Ingérop en 2011 comme ingénieur travaux sur le projet de l’hôpital Pasteur, à Nice, Kevin a ainsi été dès 2015 propulsé chef de projet sur le projet de l’hôpital de Strasbourg avant d’être nommé chef de service à Nice en 2018.

Sa collègue Solène a elle aussi très vite évolué. Embauchée comme ingénieur travaux en 2014, elle est devenue chef de projet adjoint en 2019 sur le projet Nouvel’R et, en 2022, chef de projet d’une médiathèque.

« Ingérop est un grand groupe qui a su garder un volet très humain. Nous ne sommes pas de simples numéros. Nos dirigeants, nos responsables sont très impliqués. Ils nous font confiance, nous accompagnent tout au long de notre carrière, sourit la jeune femme. C’est une chance pour tout ingénieur ».