A Nantes, une place-belvédère pour franchir la Loire

Le groupement de conception-réalisation porté par GTM Ouest avec l’architecte Dietmar Feichtinger, le paysagiste Ateliers UP+ de SCE, l’urbaniste Paume et les bureaux d’études SCE et SBP a été retenu par Nantes Métropole pour imaginer le nouveau pont Anne-de-Bretagne, voulu à la fois comme un franchissement de toutes les mobilités (tramway, voiture, vélo, piétons, etc.) et un véritable espace public végétalisé. Le démarrage de ce chantier de 50 millions d’euros HT est prévu fin 2024.