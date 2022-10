«A Nantes, le Bas-Chantenay se transformera en cité productive de notre époque», Bernard Reichen

Passionné par l’urbanisme industriel et depuis longtemps expert des opérations de mutation, l’urbaniste de l’agence Carta-Reichen et Robert Associés, travaille depuis 2016 à la transformation de cette zone nantaise, à l’aval du centre-ville au nord de la Loire et dont la création remonte aux origines de l’industrie. Aujourd’hui encore, ce territoire reste occupé par de grandes nappes de halles industrielles, les unes encore en fonctionnement, les autres désaffectées. Le projet urbain mené avec l’agence de Phytolab vise à réintégrer le secteur dans le tissu commun de la ville, tout en préservant son caractère de zone à vocation productive.