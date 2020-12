A Nantes, des architectes repensent les halls HLM pour lutter contre le deal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer Réalisations Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Nantes Supprimer HLM Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

A la demande de l’office HLM métropolitain Nantes Métropole Habitat, l’agence Qualia a imaginé un concept original pour contrarier l’occupation illicite, les dégradations et les trafics dans les entrées d’immeubles. Deux prototypes sont expérimentés dans les quartiers du Breil et des Dervallières.

C’est l’une des 26 mesures promises par Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, pour améliorer la vie dans les quartiers populaires : la reconquête des espaces publics et résidentiels annexés par les trafics de drogue. Il faut dire qu’il y avait urgence face à une insécurité qui s’est considérablement installée ces dernières années dans les quartiers nantais et le centre-ville.

Concernant la seule question des halls d’immeubles HLM, selon un diagnostic réalisé en 2019, environ 164 entrées, soit 8 % du parc du bailleur métropolitain Nantes Métropole Habitat connaissent des perturbations plus ou moins importantes. Sur cette estimation, 40 seraient confrontés à des rassemblements modérés, 66 plus sérieusement troublés (incivilités, délinquances, etc.) et 58 « annexés » par le deal.

Face à ce constat, Nantes Métropole Habitat a entamé plusieurs chantiers et a notamment confié à l’agence d’architecture Qualia une étude sur la réhabilitation et la modification des flux dans les immeubles concernés. « Nous avons été choqués par les témoignages de certains habitants et notre objectif a été de rendre à ces halls leur rôle premier, à savoir un accès sécurisé aux logements » explique Pierre Quétier, architecte associé de Qualia aux côtés de Loïc Brandet et Stéphane Lefeuvre.

[...]