À Nanterre, Woodeum construit une nouvelle résidence

La future résidence Flora, du promoteur immobilier Woodeum, sera livrée au deuxième trimestre 2024.

Le promoteur français Woodeum, spécialisé dans les constructions en bois, lance le chantier de sa nouvelle résidence, baptisée Flora, située au cœur du quartier des Groues à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Il prévoit une livraison de l’infrastructure d’ici au deuxième trimestre 2024.

Imaginé et conçu par CALQ et Mickael Green Architecture (MGA), cet immeuble se distinguera par sa structure en bois et par ses formes. Il s’étendra sur 8 655 m², sera composé de bureaux et de plus de 80 logements en accession libre. Le socle de l’édifice sera animé par 700 m² de commerces et de boutiques. À l’issue du chantier, Flora rehaussera l’attractivité du quartier des Groues et animera la future place des Arras.

La future résidence se veut écologique. À ce titre, le promoteur vise l’obtention des labels E+C- NF Habitat HQE et du label Bâtiment Bas Carbone (BBCA), comme pour l’ensemble de ses réalisations.