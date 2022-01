A Montréal, le pont Champlain n'a plus de travée centrale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Génie civil Supprimer Montréal Supprimer timelapse Supprimer Valider Valider

La grande travée suspendue de 117,5 m et 2200 tonnes du pont Champlain de Montréal a été détachée et déposée le 7 janvier dernier.

Au fil des 18 derniers mois, le pont Champlain de Montréal, pont métallique de 3340 m construit en 1957 sur le fleuve Saint-Laurent, a commencé à disparaître du paysage.

En ce mois de janvier, c'est le « cœur » du pont, la travée principale en acier qui surplombe le fleuve qui a été détaché de la structure à laquelle il était attaché depuis près de 60 ans. Une opération fruit de près de deux années de conception, de coordination et de planification détaillée.

Vérins et barges

Après des travaux de renforcement de la structure d’acier pour assurer l’intégrité des travées d’ancrage et de la travée, la pièce de plus de 117 m de long et d'un poids de 2200 tonnes a été descendue sur un assemblage de deux barges situées 33 m plus bas, à l’aide de six vérins à câbles installés sur des poutres de support temporaires. Ces vérins à câbles étaient protégés du vent dans un abri chauffé afin d’assurer la continuité des activités.

Une fois positionnée sur la barge, la travée a été déplacée sur la Voie maritime du Saint-Laurent jusqu’au site d’entreposage temporaire où elle sera démantelée au printemps 2022. Les matériaux issus de ce démantèlement seront transportés vers des recycleurs spécialisés afin d’être valorisés.