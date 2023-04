A Melun, l’esprit de l’écoquartier Woodi souffle à l’école

A plus de la moitié de la réalisation de ses 2700 logements répartis sur 65 hectares, l’écoquartier Woodi de Melun (Seine-et-Marne) prend vie autour de son groupe scolaire. Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d’Ile-de-France l’a démontré le 5 avril lors de son dernier « Archi sur site », une matinée de visite dédiée à la transmission des bonnes pratiques d’aménagement et de construction durable.