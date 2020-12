A Martres-Tolosane, le four rotatif de LafargeHolcim pour un clinker plus "propre"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Ciment Supprimer Lafarge Holcim Supprimer Haute-Garonne Supprimer Valider Valider

Elément clé d'un investissement de 120 M€ destiné à moderniser l’ensemble de la ligne de production de la cimenterie, le montage du four s’est déroulé du 23 au 26 novembre dernier.

Le décompte est lancé pour la future ligne de cuisson de la cimenterie LafargeHolcim de Martres-Tolosane (31), qui entrera en fonction dans un an précisément, suite au succès de la pose du four rotatif : un tube en acier de 4 mètres de diamètre et long de 60 mètres.

Pour effectuer le montage des 6 éléments (viroles) du four, trois grues mobiles de 250, 450 et 500 tonnes ainsi qu’une grue à tour parmi les plus grandes en Europe (140 mètres) ont été mobilisées.

Une fois achevés, les travaux permettront d’augmenter la productivité de la cimenterie tout en réduisant son impact environnemental.

L’usine sera équipée des dernières technologies en matière environnementale, augmentant ainsi la part de valorisation énergétique des déchets et leur recyclage dans la fabrication du clinker (passant de 30 à 80%).

Les travaux permettront de diminuer la consommation d’énergie, de réduire l’empreinte CO2 (-25-30% par tonne de ciment) et de créer des boucles locales d’économie circulaire avec les partenaires du grand Sud-Ouest.

La première production de clinker est attendue en novembre 2021.