A Marseille, RTE va investir l'Ilot Phare

Mardi 8 mars le gestionnaire du réseau d'électricité a signé avec Bouygues Immobilier et Linkcity la promesse de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) pour la réalisation de son projet immobilier dans le quartier des Fabriques. Plus de 500 salariés de RTE seront réunis dans ce nouveau siège régional imaginé par Vincent Lavergne Architecture et Urbanisme et Kardham Architecture.

Aujourd'hui répartis entre trois sites marseillais et Aix-en-Provence, les 500 salariés du siège régional de RTE, le gestionnaire du réseau électrique à haute et très haute tension, seront regroupés d’ici fin 2025 dans un nouveau bâtiment à l’angle de la rue de Lyon et de l’avenue du Cap Pinède, dans le quartier des Fabriques au coeur d’Euroméditerranée.

Ce programme « clefs en mains » porté par Bouygues Immobilier et Linkcity développera 13 100 m² entièrement dédiés à RTE.

Conçu par les agences Vincent Lavergne Architecture et Urbanisme et Kardham Architecture, le nouveau bâtiment proposera, tout en garantissant des conditions de travail optimales pour favoriser les synergies et la coopération entre les collaborateurs, des solutions à la pointe de la sobriété énergétique et d’optimisation des ressources.

Architecture bioclimatique

Il arborera deux visages : côté rue, le bâtiment se montre sobre, minéral, en cohérence avec l’architecture bioclimatique développée au sein des Fabriques où la qualité de vie est un pilier de la conception.

Puis, à l’intérieur, l’ouvrage se déploie autour d’un patio central traversant, ouvert sur un vaste coeur d’îlot arboré, à l’abri des fortes chaleurs et du vent.

Le patio central traversant sera ouvert sur un vaste coeur d’îlot arboré.

Avec ce nouveau siège RTE espère donner à voir sa vocation de service public et son engagement durable sur le territoire méditerranéen.