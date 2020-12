A Marseille, les premiers marchés de travaux de l’IMVT sont attribués

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Marseille Supprimer Fayat Supprimer Valider Valider

Sept des onze lots de travaux du futur Institut méditerranéen de la ville et des territoires à Marseille viennent d’être attribués. Cari Med (groupe Fayat) remporte le lot « gros œuvre et enveloppe ». Le chantier, prévu pour durer 26 mois et estimé à plus de 27 millions d’euros HT devrait débuter d’ici à la fin de l’année.

Premier coups de pioche en fin 2020 ! L’Oppic, l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, mandataire du ministère pour la construction de l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) à Marseille vient d’annoncer les titulaires de sept des onze lots de travaux qui avaient été mis à la consultation.

Cari Med, filiale du groupe Fayat, remporte le lot « gros œuvre et enveloppe ». L’Oppic doit encore attribuer les quatre autres marchés, ils le seront selon des procédures adaptées.

Les terrassements, qui doivent démarrer d’ici à un mois, lancent un chantier d’une durée estimée à plus de deux ans, dont 12 mois de gros œuvre. Le montant des travaux s’élève à 27,5 millions d’euros HT. L’Etat (52,8 %), la Ville de Marseille et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur Paca (12,4 % chacun), la métropole Aix-Marseille-Provence (12,1 %), le département des Bouches-du-Rhône (4 %) et l’Ensam (6,3 %) se partagent l’investissement.

